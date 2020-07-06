Düğünde sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekildi
Artvin’de düğün törenleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında yapılmaya başlandı.
Yeni normalleşme sürecinde 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düğünde sosyal mesafe çubuğuyla çekilen halay geceye damga vurdu.
Artvin’in Murgul ilçesinde Günay-Serkan Kalyoncu çiftinin düğün töreni bir otelin bahçesinde gerçekleşti.
Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğün törenine maskeleriyle gelen misafirler ateşleri ölçülerek sosyal mesafe kuralına göre hazırlanan masalara oturtuldu.
Takıların sandığa bırakıldı düğünde davetliler ayrılınca gelin ve damadın yakın akrabaları maskelerini çıkarmadan sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekerek geceyi sonlandırdı.
Artvin’de düğün törenlerinin bakanlığının genelgesine uygun yapılıp yapılmadığının kontrol etmek amacıyla kolluk kuvvetleri görev yapıyor.