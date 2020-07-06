Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
5 ilde Konya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 11 eski askeri öğrenciden 6'sı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün gizli askeri yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 11 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.
5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: son dakika Konya fetö FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 11:01
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