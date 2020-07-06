Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün gizli askeri yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 11 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmaları sürüyor.