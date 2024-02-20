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Türkiye
AA 20.02.2024 09:42

Kayak merkezlerinde son durum: Hakkari'de 171 santimetre ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 171 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde son durum: Hakkari'de 171 santimetre ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 171, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 155, Palandöken'de 150, Ergan'da 131, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Uludağ'da 62, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Haserek'te 47, Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 31, Mersivan'da 26, Yıldızdağı'nda 25, Kop ve Denizli'de 20, Çambaşı'nda 18, Gevaş ve Murat Dağı'nda 17, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.02.2024 En düşük En yüksek

Hakkari KKY -16 -2
Kartalkaya S -9 1
Sarıkamış ÇB -10 -1
Palandöken ÇB -10 -2
Ergan ÇB -7 -1
Erciyes PB -8 1
Kartepe PB 0 3
Uludağ P -4 2
Çambaşı ÇB -5 0
Yıldıztepe P -4 0
Mersivan ÇB -8 1
Yalnızçam ÇB -7 -1
Ilgaz ÇB -6 0
Yıldız Dağı PB -4 3
Zigana ÇB -5 0
Kop ÇB -5 2
Denizli PB -5 4

(KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)

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