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Türkiye
AA 20.02.2024 09:37

Ankara'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2010 ve 2012'de yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının, sınav öncesi örgüt üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada, soruları aldığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, 2011 Deniz Harp Okulu ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak avantajlı şekilde kazanmasının sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Örgütün, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS ve YDS sorularını sınav öncesi ele geçirdiğinin tespiti üzerine başlatılan soruşturmada ise 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, bu sınavlarla ilgili düzenlenen "olağandışılık analiz raporları"nda belirtilen kriterlerin bir kısmını taşıdığı, örgüt evlerinde veya örgütün çalışma evlerinde kaldığı, söz konusu sınav sorularını aldığı veya dağıttığının anlaşıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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