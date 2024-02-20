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Türkiye
AA 20.02.2024 09:18

Eskişehir'de kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü

Eskişehir'in Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kaçak kazı yapan şüphelilere suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, 2 metal arama dedektörü ile arama yaparken ekiplerce suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Seyitgazi'de ise 4 şüpheli, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında, 2 dedektör, 2 kürek, 2 balta, balyoz, çapa, 2 kriko ve manila ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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