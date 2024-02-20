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Türkiye
İHA 20.02.2024 07:41

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmek için yola inen Adem S.'ye B.T. idaresindeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle B.T. motosikletten düşerek bacağından yaralanırken, Adem S. de kafasından ve burnundan yara aldı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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