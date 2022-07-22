Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Bozkurt ilçesinin yanında bulunan Abana ilçesi de selden etkilendi.

Selden iki gün sonra bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bozkurt ve Abana'yı doğal gaza kavuşturacaklarını söylemesinden kısa süre sonra harekete geçilen iki ilçede, altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Kasım ayında ilk gazın verilmesi planlanıyor

Bozkurt ilçesinin bir bölümü 27 Haziran'da etkili olan sağanağın ardından ikinci kez sular altında kaldı. Yaşanan ikinci sel felaketinden doğal gaz çalışmaları etkilenmezken, iki ilçeye kasım ayında ilk doğal gazın verilmesi planlanıyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, bölgede altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Bozkurt ilçesinde sık sık koordinasyon toplantısı gerçekleştirerek çalışmaları yakından takip ettiklerini anlatan Çakır, "Birçok yatırımcı kuruluşumuzun altyapıyla ilgili çalışmaları var. Bunlardan biri de doğal gaz. Doğal gazla alakalı ilk çalışma başlatılan yer, Abana ve Bozkurt ilçelerimiz oldu" dedi.

"Diğer doğal gaz olmayan ilçelerde de çalışmalar başlayacak"

Bölgedeki diğer ilçelerde de çalışmaların sürdüğünü belirten Çakır, "Sadece Abana ve Bozkurt ilçeleri değil, İnebolu ve Cide'de de çalışmalar hızla devam ediyor. Diğer doğal gaz olmayan ilçelerde de çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

Çalışmalarda sorun bulunmadığını vurgulayan Çakır şunları söyledi:

"Çalışmalar koordineli şekilde yürüyor. Yaz sonuna doğru işlerimiz bitecek. Vatandaşımıza verdiğimiz sözün arkasındayız, kışın Bozkurt ve Abanalılar doğal gazını kullanmaya başlayacak. Şu aşamada en ufak geciken, aksayan işimiz bulunmamakta."