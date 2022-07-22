Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.
Damarlı mevkiindeki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
İşçinin cansız bedeni 3,5 saatlik çalışmayla çıkarıldı
Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucu 42 yaşındaki Satılmış Çamlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Çamlı'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Zonguldak
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