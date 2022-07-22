Adıyaman Kahta'ya bağlı Akıncılar Beldesinin içme suyu deposu, sit alanı içerisinde yer alıyor.

50 yıl önce yapılan 100 tonluk depo artık ihtiyacı karşılamıyordu. Belediye,depoyu genişletmek için müze yetkililerine başvurdu.

Alınan izinlerin ardından, yetkililerin gözetiminde bölgede tarihi eser olup olmadığının tespiti için kazılar başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Tarihi mezarlar korumaya alındı

Çok geçmeden alan içerisinde üç tarihi mezar ortaya çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Bu mezarlar içerisinde çömlekler, bronz ayna, Roma Dönemi'ne ait ve bir de neolitik dönem minyatür bir balta ortaya çıkartıldı. Minyatür balta ile Roma Dönemi'ne ait bronz aynanın aynı anda bir mezarda çıkması çok ilginç bir buluntu olarak karşımıza çıktı” dedi.

4 metre derinlikte ulaşılan tarihi mezarlar koruma altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]