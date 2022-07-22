İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 28 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından zanlılara ait 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Çevresi yüksek duvarlarla çevrili ve köpekle koruna eve baskın

Bu kapsamda, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle çevresi yüksek duvarlarla çevrili ve köpekle korunan merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yapıldı. Ekipler, kapının açılmasıyla karşılarına çıkan şüpheli M.D'yi gözaltına aldı. Ekipler, evin avlusunda toprağa ekili Hint kenevirleri buldu.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız 5 av tüfeği ile 31 mermi ele geçirildi, M.D'nin de arasında olduğu şüphelilerden 18'i yakalandı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 10 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]