Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yukarı Bayam Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan aynı aileden H.K, Ö.K ile D.K, Kağızman ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
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