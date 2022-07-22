Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince yılın ilk 6 ayında 211 ihbara müdahale edildi.

Mobil uygulama "HAYDİ", 112 Acil Çağrı Merkezi, CİMER ve İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan toplam 211 ihbarı değerlendiren HAYDİ birimlerince, kayıt altına alınmadan yasaklı ırk hayvan sahiplenme ve sahipli hayvanın çevreye zarar verme suçlarından 3 kişiye 15 bin 344 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, horoz dövüşü, sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısı ve hayvanlara kasten zarar verme suçlarından ise 6 şahıs hakkında işlem yapıldı.