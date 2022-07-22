İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile koordineli olarak yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul merkezli Ankara, Düzce, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri, Kocaeli illeri dahil 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alının 42 kişinin örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin örgütün bölge yapılanması içerisinde faaliyetli oldukları anlaşıldı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.