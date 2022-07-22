Manisa’da 3 araç kazaya karıştı
Manisa'nın Kula İlçesinde otobüs ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Uğur Bölükbaşı'nın kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halindeki sürücüsü tespit edilemeyen otomobile Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere rampasında arkadan çarptı.
Kaza anında Mehmet Ekrem Bilede idaresindeki yolcu otobüsü de kazaya karışan araçlara çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerinde, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Bölükbaşı ve aynı otomobildeki Semih Akbay, Yıldız Akbay ile otobüsteki yolculardan 1'i yaralandı.
Otomobil içerisinde sıkışan Yıldız Akbay itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Salihli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için arama çalışması başlattı.