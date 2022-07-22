Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 00:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uçurumda mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotograf: İHA]
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çıktığı uçurum kenarında mahsur kalan genç, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla dolaşmaya çıkan 16 yaşındaki Muhammet S., çıktığı uçurum kenarında mahsur kaldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir ve Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla gencin bulunduğu noktaya ulaştı.
İtfaiye personeli, geniş güvenlik önlemleri altında genci halatla aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan Muhammet S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa
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