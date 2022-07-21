55 yaşındaki Hacı Hüseyin Özağır yönetimindeki otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 32. kilometresinde kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı daha sonra şarampole devrildi.

Kazada sürücü Hacı Hüseyin Özağır ile araçta bulunan 23 yaşındaki Esra Özağır, 26 yaşındaki İhsan Özağır, 3 yaşındaki Tuğan Özağır ve 53 yaşındaki Fatma Coşar yaralandı.

Kazada yaralılara ilk müdahaleyi, Mersin'den Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönen ambulans şoförü Ömer Çini ve ambulans ekibi yaptı.

Aracın içindekiler cam kırılarak kurtarıldı

Şarampole devrilen araçta bulunan 5 kişiyi aracın camını kararak kurtaran ambulans şoförü Çini, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ambulans şoförü Ömer Çini, Mersin'den hasta sevkinden geldikleri sırada kullandığı ambulansın hemen önünde meydana gelen kazaya müdahalede bulunduklarını ifade ederek, "Önümde araç refüje girdi. Sonra şarampole takla attı. Biz de yaralıları, camları kırarak kurtardık" dedi.