Kaldırımlar, otobüs durakları, insanların yürümeye çalıştığı birçok yer park halindeki araçlarla dolu.

En büyük zorluk engellilere ya da bebek arabasıyla kaldırımda yürümeye çalışanlara oluyor.

Emniyet, İstanbulluları mağdur eden hatalı park uygulamalarına müdahale ediyor,

ceza üstüne ceza yazılıyor.

Vatandaşlar yoldan yürümek zorunda kalıyor

Sadece sahil kenarlarındaki kaldırımlarda değil sokak aralarındaki marketlerin önlerinde de araçlar dolmuş durumda. Vatandaşlar da yürüyebilmek için yolları tercih ediyor.

Şehrin dört bir yanında aynı sorunla karşılaşan İstanbullular, araç sahiplerinin duyarlı olmalarını istiyor.

Kamera: Fatih Özdemir