Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 23:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da hatalı park sorunu: Kaldırımlar otomobil doldu
İstanbul'daki otobüs duraklarında, kaldırımlarda, yani olmaması gereken her yerde park edilmiş araçları görmek mümkün. Hemen her ilçede manzara benzer. Polis ekipleri sürekli takipte ancak kesilen cezalar bile fayda etmiyor.
Kaldırımlar, otobüs durakları, insanların yürümeye çalıştığı birçok yer park halindeki araçlarla dolu.
En büyük zorluk engellilere ya da bebek arabasıyla kaldırımda yürümeye çalışanlara oluyor.
Emniyet, İstanbulluları mağdur eden hatalı park uygulamalarına müdahale ediyor,
ceza üstüne ceza yazılıyor.
Vatandaşlar yoldan yürümek zorunda kalıyor
Sadece sahil kenarlarındaki kaldırımlarda değil sokak aralarındaki marketlerin önlerinde de araçlar dolmuş durumda. Vatandaşlar da yürüyebilmek için yolları tercih ediyor.
Şehrin dört bir yanında aynı sorunla karşılaşan İstanbullular, araç sahiplerinin duyarlı olmalarını istiyor.
Kamera: Fatih Özdemir
Etiketler: İstanbul
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