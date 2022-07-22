Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.
22 yaşındaki T.K'nin kullandığı otomobil, Antalya'nın Finike ilçesinde, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına çarptı.
Kazada kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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