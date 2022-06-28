Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Kurubenzinlik mevkisinde devrildi.
Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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