Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nda bir apartman dairesinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde bulunan 2'si çocuk 3 kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yan dairede yaşayan ve dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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