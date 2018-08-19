Kastamonu’da yangın 8 aileyi evsiz bıraktı

Kastamonu Tosya’ya bağlı Mıslımağaç köyünde, Yaşar Yıldız'a ait ahşap evde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Şahin Yaman, Sadık Yalın, Emrullah Usta, Ahmet Usta, Adem Yaman, Veysel Yıldız ve Fehmi Usta'ya ait evlere sıçradı.

İhbar üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinden gelen ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında tamamı ahşap 8 ev, 6 ahır ile 4 ambar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler ve vatandaşlarla birlikte yangına müdahale eden Pişkin, yanan evlerden yaşam malzemeleri kurtardı.

Kaynak: AA