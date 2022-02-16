Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da köyde yangın: 15 ev hasar gördü
Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 15 ev büyük hasar gördü. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.
Kastamonu merkeze bağlı Başören köyünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahşap evleri sardı. Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 15 ev büyük hasar gördü. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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