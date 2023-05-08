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Türkiye
AA 08.05.2023 15:19

Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 8 gündür sürüyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor.

Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 8 gündür sürüyor
[Fotograf: AA]

Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Alıcı'yı bulmak için ekiplerce yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine yeni giren hava aracı "Cayrokopter" ve dronlardan da yararlanılıyor. Arama çalışmasına arama kurtarma köpeği Garip de eşlik ediyor.

Yapılan çalışmalarda henüz Alıcı ile ilgili bir ize ulaşılamadı.

Mağarayı gezerken kayboldu

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmiş, grupta yer alan Hüseyin Alıcı'dan, mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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