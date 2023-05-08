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Türkiye
TRT Haber 08.05.2023 23:26

43 yıllık ekmek kapısı yuvası oldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Küçükçolak, depremde evini kaybedince 43 yıl önceki görev yerine döndü. Ancak bu kez çalışmak için değil, konaklamak için. 73 yaşındaki depremzede, yıllarca ekmek kapısı olan gar binasında ailesiyle kalıyor.

Damla Bürçeler
Damla Bürçeler

1951'de Kahramanmaraş'ta doğan Mustafa Küçükçolak, ilk görevine Kahramanmaraş garındaki tarım şefliğinde başladı. 

Şubat 1974'te Kahramanmaraş demiryollarında mevsimlik işçi olarak işe başlayan Mustafa Küçükçolak, kasım ayında ise memuriyete geçti.

"Ekmek kapısı olan gar yuva oldu"

43 yıl sonra, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkıldı. 73 yaşındaki Mustafa Küçükçolak ailesiyle birlikte enkazdan kurtuldu.

Şimdi başladığı yere döndü. Yıllarca hem ekmek kapısı hem yuvası olan tarım şefliği binası ona ve ailesine yeniden kucak açtı. 

"Evimiz yıkıldı, oğullarım olmasaydı enkaz altında kalacaktım"

Küçükçolak depremde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Allah bir daha göstermesin büyük bir felaketle karşılaştık. Burda Doğukent bölgesinde ev yaptırmıştık. Ordaki evimiz de yıkıldı. Oğullarım olmasaydı ben enkaz altında kalacaktım onlar kurtardı beni. Şimdi döndük dolaştık çalıştığımız yerde, emek verdiğimiz yerde oturmak zorunda kaldık. İki tane çadırımız var. İlk evime geldim inanınki o duygu anlatılamaz. 74'ten bugüne kadar olan hayatım gözümün önünden böyle şerit gibi geçti. Hem üzüntülüyüm hem mutluyum. Çünkü bura olmasaydı ne olacaktık. Şükrediyorum ki burada yaşamışım bu demiryollarına girmişim ve bizim ana vatanımız olmuş. Yine döndü dolaştı bana yuva oldu. Şimdi baktığınızda bizimki lüks hayat. Çünkü kalacak yerimiz var dışarda değiliz aç değiliz. Beyoğlu Belediyesi geldi buraya çadır kurdu bütün milletin yemeğini veriyor çok büyük bir hizmet ediyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Biz gerçekten büyük bir milletiz. Ne mutlu ki Müslüman olarak dünyaya gelmişim Türk milleti olarak yaratılmışım."

Kamera: Serhat Alabuğa

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