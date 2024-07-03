Kastamonu'da fırtına: Okulun çatısı uçtu, cami minaresi koptu

Tosya'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Meteroloji tarafından paylaşılan verilere göre ilçede rüzgarın saatte 50 kilometre hıza ulaştığı belirtildi. Kuvvet rüzgar nedeniyle Tosya Fen Lisesinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, okulun alt tarafında bulunan sitenin üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken evlerde ve sokakta bulunan araçlarda maddi hasar oluştu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle, elektrik telleri koptu. İlçenin birçok yerinde elektrik kesinti yaşandı.

Otluk alandaki yangın söndürüldü

Kösen köyü Muhtarı Vehbi Arslan, köy cami minaresinin metal olan kısmının fırtına nedeniyle yerinden koparak bir deponun çatısına saplandığını söyledi.

Aynı zamanda yıldırım düşmesi sonucu köylerindeki otluk alanda yangın çıktığını belirten Arslan, "Tosya Orman İşletme ve Tosya Belediyesi yangın söndürme ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü. Yine çıkan fırtınada bir depo çöktü. Meydana gelen olaylarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı" diye konuştu.