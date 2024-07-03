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Türkiye
AA 03.07.2024 21:16

TCG Kınalıada'dan Singapur'a liman ziyareti

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gittiği Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada gemisi Singapur'a liman ziyaretinde bulundu.

TCG Kınalıada'dan Singapur'a liman ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2 Temmuz'da limana yanaşan geminin Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Cakarta Deniz Ataşesi Deniz Albay İlker Basmaz tarafından karşılandığı belirtildi.

Bu kapsamda, personellerin Singapur Donanma Komutanı Yardımcısı Albay Ho Jee Kien'e makam ziyareti gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yarın son bulacak gezi süresince TCG Kınalıada gemisinin halkın ziyaretine açıldığı ifade edildi.

 

Singapur Deniz Kuvvetleri personelinin de ziyaret ettiği geminin imkan kabiliyetlerine ilişkin detaylı bilgi paylaşımı ve tanıtımının yapıldığı kaydedildi.

Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve TCG Kınalıada Komutanı ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Singapur Donanma Komutanı Yardımcısı Albay Ho Jee Kien, yabancı ülke diplomatik temsilcileri, Singapur Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli personel ile Singapur'daki Türk temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı aktarıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı Singapur
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