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Türkiye
AA 28.11.2024 08:18

Kastamonu'da ev yandı:1 yaralı, baba ve engelli oğlu öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangında baba ve engelli oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da ev yandı:1 yaralı, baba ve engelli oğlu öldü

İlçeye bağlı Yukarıberçin köyünde 80 yaşındaki Sabri Gizli'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiyeye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yaralı olarak kurtarılan 45 yaşındaki Şahin Gizli, ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kastamonu'da ev yandı:1 yaralı, baba ve engelli oğlu öldü

Yangında ev kullanılamaz hale geldi

Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu bulunan baba ve oğlunun cesetleri, Tosya Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Evin alt katındaki ahırda bulunan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da yangında telef oldu. Ekipler, arama çalışmaları sırasında 10 küçükbaş hayvanı da kurtardı.

Köy sakinlerinden Şükrü Tekin, yangın çıkan eve ulaştığında saatin 04.00 olduğunu belirterek, "Geldiğimde çatısı yanmış, alevler devam ediyordu. Altında bulunan hayvanlardan birkaç tanesini kurtardık ama yangın devam ettiği için diğerlerini kurtaramadık" dedi.

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İtfaiye Kastamonu Yangın
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