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Türkiye
AA 28.11.2024 06:55

Bursa'da işçi minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bursa'da işçi minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak'ta, Çağrı B. yönetimindeki  otomobil ile Süleyman B. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, yola devrilen minibüsteki fabrika işçilerinden Adnan E, Erhan S, Mustafa F, Ali Baki Y, Aydın F, Hacer Y. ve Hakan Y. ile Berat Y. hafif yaralandı.

Bursa'da işçi minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vardiya çıkışı evlerine gitmek üzere servis aracına bindikleri belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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