Bursa'da işçi minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak'ta, Çağrı B. yönetimindeki otomobil ile Süleyman B. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, yola devrilen minibüsteki fabrika işçilerinden Adnan E, Erhan S, Mustafa F, Ali Baki Y, Aydın F, Hacer Y. ve Hakan Y. ile Berat Y. hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vardiya çıkışı evlerine gitmek üzere servis aracına bindikleri belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.