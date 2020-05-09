İl Jandarma Komutanlığı Devrekani 5'inci Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunda drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 43 araç kontrol edildi.

Denetimde kural ihlalinde bulunan araç ve sürücü tespit edilmedi.