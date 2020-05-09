Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da jandarma ekiplerince drone ile yol kontrolü yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Devrekani 5'inci Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunda drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde 43 araç kontrol edildi.
Denetimde kural ihlalinde bulunan araç ve sürücü tespit edilmedi.
Etiketler: trafik denetimi koronavirüs droneSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 12:50
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