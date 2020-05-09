Bartın Valiliği koronavirüs vakalarındaki artışı engellemek amacıyla Ramazan Bayramı ve yaklaşan yaz sezonu öncesinde bir dizi kararlar aldı.

Şehir dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanıyor

Bu kararlardan biri de kente şehir dışından gelecek vatandaşların 14 gün süre ile karantina altına alınması oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir dışından kente gelecek vatandaşların KYK yurtlarında 14 gün süre ile tedbir amaçlı karantinaya alınması ve bu sürenin sonrasında kentteki ikametlerine geçişlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Bu kararın duyurulmasının ardından farklı şehirlerden Bartın’a gelmek isteyen vatandaşların 14 günlük karantina uygulamasına takılmamak için şehre karayolu dışında kalan arazilerden giriş yapmaya çalıştıkları tespit edildi.

Bunun üzerine kolluk kuvvetlerince il sınırlarındaki arazilerde de gözetleme ve kontrol faaliyetleri başlatıldı.

Yakalananlar karantinaya alınıyor

Faaliyetler kapsamında şehre kontrol dışı girmeye çalışırken yakalanan vatandaşlar KYK yurtlarında 14 gün süre ile karantina altına alınıyor.



Uygulamanın ikinci bir emre kadar devam edeceği öğrenildi.