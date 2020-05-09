Çağrı Süzeroğlu'nun kullandığı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Nur Sokak'ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç, yol kenarındaki salatalık tarlasına savruldu.

Kazada ağır yaralanan sürücü ve araçtaki Aykut Baba ile Veli Eminoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Süzeroğlu ve Baba, hayatını kaybetti.