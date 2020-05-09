Haber Giriş: Kaynak: AA
Görüntüleri inceleyen polis, köpeklere eziyet eden şüpheliyi yakaladı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde beslediği köpeklere eziyet eden şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekiplerince yakalanırken köpekler barınağa teslim edildi.
Sosyal medyada bir kullanıcının, bir kişinin beslediği köpeklere eziyet ettiğine ilişkin görüntüler paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Videodaki kişinin M.O.T. olduğunu belirleyen ekipler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleriyle birlikte adresine gitti.
Evdeki 7 köpek, muayenenin ardından Karabağlar Belediyesi barınağına götürüldü.
Şüpheli M.O.T. hakkında, emniyetteki ifadesinin ardından adli işlem başlatıldı.
Etiketler: sosyal medya köpek izmir hayvan hakları barınakSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 10:09
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