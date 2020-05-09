İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele görevlileri, Serhat Mahallesi'nde R.H.'ye ait eve operasyon düzenledi.

Aramada, 4 poşette 199 paket halinde 101 kilo 600 gram eroin bulundu.

Ekipler, ev sahibi R.H. ile V.Ş. ve N.Ş.'yi gözaltına aldı.