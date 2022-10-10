Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da aynı anda 5 hortum oluştu
Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında aynı anda 5 farklı hortum meydana geldi.
Cide ilçesinde kıyıya yaklaşık 1 kilometre mesafede 5 farklı hortum oluştu.
Hortumları limanüstünden izleyen balıkçılar, doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bir süre denizde ilerleyen hortumlar, daha sonra gözden kayboldu.
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