Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da balıkçılara "poyraz" engeli
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, etkili olan poyraz sebebiyle 4 gündür denize açılamıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra geçen cuma günü Marmara Denizi’nde başlayan poyraz, 4 gündür etkisini sürdürüyor.
Şiddetli rüzgar sebebiyle Süleymanpaşa'daki balıkçılar 4 gündür denize açılamıyor. Poyraz sebebiyle rıhtıma bağlanan bir teknenin su alması sonrasında suyun dibine battığı da görüldü.
Balıkçılar denize açılmayı beklerken, bu sezon çoğu balıkçının Karadeniz’e gittiği öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Tekirdağ Balıkçılık Meteoroloji
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