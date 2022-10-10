Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de zehir taciri 9 kişiye tutuklama
[AA (Arşiv)]
Osmaniye'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Ekiplerin bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.
3-10 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
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