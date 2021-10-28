Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi.
Operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Akaryakıt
Sıradaki Haber
Tartıştığı yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz