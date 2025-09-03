Açık 25.3ºC Ankara
AA 03.09.2025 08:53

Kastamonu-Karabük sınırındaki yangınlara müdahale sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Duman ve is Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştı

Alevler, 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personelle söndürülmeye çalışılıyor.

Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması
Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması

Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi.

Kastamonu-Karabük sınırındaki yangınlara müdahale sürüyor

Bölgede yangınlar nedeniyle yoğun duman ve is bulunuyor.

Yetkililer, duman ve isin kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştığını açıkladı.

Bartın, Çankırı, Samsun, Çorum ve Bolu'dan gelen 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olumsuz bir durumda yangınlara müdahale için Kastamonu-Karabük kara yolunda hazır bekletiliyor.

Karabük Kastamonu Orman Yangını Yangın
