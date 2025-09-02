Açık 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.09.2025 23:43

Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması

Ankara Valiliği, kentte hissedilen yoğun duman ve is kokusunun, Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınından kaynaklandığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden 'duman ve is kokusu' açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, son saatlerde kent genelinde pek çok vatandaş tarafından hissedilen ve endişeye neden olan duman ve is kokusunun nedenine ilişkin bilgi verildi.

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına müdahale sürüyor
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangınına müdahale sürüyor

Açıklamada, Kastamonu'nun Araç ilçesinde devam eden yangınlardan yükselen is ve dumanın, kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle Ankara'ya kadar taşındığı belirtildi.

Başkent sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Ankara Valiliği Ankara Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Çelik: Cumhurbaşkanımızın konuşması Filistin'in en gür sesi olarak BM'de yankılanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:12
Muğla'da otomobil ağaca çaptı: 1 ölü
01:10
İzmir'de 82 düzensiz göçmen yakalandı
00:35
Google, Chrome'u satmayacak
23:01
Almanya'dan "Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda somut bir planımız yok" mesajı
22:47
Rusya: Hindistan ile ilave S-400 sevkiyatını müzakere ediyoruz
22:34
Çelik: Cumhurbaşkanımızın konuşması Filistin'in en gür sesi olarak BM'de yankılanacak
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
FOTO FOKUS
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ