AA 02.09.2025 18:48

Dışişleri Bakanı Fidan Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum hakkında telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.
 

Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Umman
