Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.09.2025 08:41

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 64 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 64 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 64 tutuklu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda, 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheliyi yakaladıklarını, zanlılardan 64'ünün tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerler şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiğini belirtti.

Şüphelilerin, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandıklarını belirten Yerlikaya, şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıklarının belirlendiğini ifade etti.

"Suç şebekelerine karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

Bakan Yerlikaya, şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını ve zanlıların banka hesaplarında 28 milyon lira işlem hacmi bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

ETİKETLER
Dolandırıcılık Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
Kastamonu-Karabük sınırındaki yangınlara müdahale sürüyor
08:45
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
07:17
Türkiye'nin kalbi bu hafta milli takımlarımızla atacak
07:07
İki içecek saç dökülmesi ve erken beyazlamayı tetikliyor
06:52
AB, tırnak salonlarında tırnak jeli kullanımını yasakladı
06:35
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
FOTO FOKUS
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ