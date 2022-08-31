Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaş'ta ormanlık alanda yangın
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.
Çamlıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 1 helikopterle müdahale başladı.
Etiketler: Antalya Yangın Orman Yangını
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