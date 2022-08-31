Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

[Fotoğraf: AA]

Otobüs terminalinde çökme

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

[Fotoğraf: AA]

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken yaralının olmadığı öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

15 dakikada 27 kilo yağış düştü

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.

Mudanya'da karayla deniz birleşti

Bursa'da şiddetli yağış Mudanya'da da hayatı felç etti.

Halitpaşa Mahallesi'nde sel nedeniyle karayla deniz birleşti.

[Fotoğraf: İHA]

Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan araçlar, banklar, saksılar ve çeşitli malzemeler suda sürüklendi.

İlçedeki bazı bölgelerde de sel, maddi hasara yol açtı.

Araçlar selde sürüklendi

Ayrıca Osmangazi ilçesindeki kırsal Karabalçık Mahallesinde de sel ve taşkın etkili oldu. Selde 2 evi ve tarım arazilerini su bastı. Bazı araçlar da suda sürüklendi.

Gemlik'in Balıkpazarı Mahallesinde ise, sahil bölgelerinde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa-Eskişehir kara yolu üzerindeki Mezitler mevkisinde ise şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Sürücüler bu yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

BUSKİ, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu. İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu aktarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Şehirde sağanak ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.