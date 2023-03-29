Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartepe'de kar kalınlığı yarım metreyi aştı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede gece etkisini gösteren yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta çalışma gerçekleştirdi.
Etiketler: Kar Yağışı Kocaeli
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