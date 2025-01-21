Açık -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA-DHA 21.01.2025 06:26

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 3 ölü, 21 yaralı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken müşteriler de tahliye edilmeye çalışılıyor. Geniş çaplı yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

Kartalkaya'da otel yangını
Kartalkaya'da otel yangını

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Şu anda 3 vefat, 21 yaralımız var"

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, TRT Haber canlı yayınında, 236 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.

 

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 21 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yaralılarımızın durumu genel manada iyi. Yangına müdahale devam ediyor" dedi.

ETİKETLER
Bolu İtfaiye Yangın
Sıradaki Haber
Sivas'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:40
Güneş balığının yalnızlığına kartondan insanlarla çare bulundu
07:36
46 bin 392 TL ceza yedi, 2 ay ehliyetine el konuldu
07:28
Trump, TikTok yasağını erteleyen kararnameyi imzaladı
07:16
Tiktok’un kapanmasına kızdı, binayı yaktı
06:55
Trump, Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti
06:54
Los Angeles yangınlarında itfaiyeci kılığına giren 2 kişiye gözaltı
Kartalkaya'da otel yangını
Kartalkaya'da otel yangını
FOTO FOKUS
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ