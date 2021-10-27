Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Ardahan'da soğuk hava nedeniyle araçların camı kırağı tuttu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi bekleniyor. Bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.
Araçların camları buz tuttu
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 17, Ağrı ve Iğdır'da 15, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları kırağı ile kaplandı.
Soğuk yüzünden bazı araçların güçlükle çalıştığı kentte vatandaşlar araçlarının camlarını kırağıdan temizlemek ve araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.