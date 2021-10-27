Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi bekleniyor. Bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Araçların camları buz tuttu

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 17, Ağrı ve Iğdır'da 15, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları kırağı ile kaplandı.

Soğuk yüzünden bazı araçların güçlükle çalıştığı kentte vatandaşlar araçlarının camlarını kırağıdan temizlemek ve araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.