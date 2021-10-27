Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 64 eve koronavirüs karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakaları arttı. Kentte 64 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 64 ev karantina altına alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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