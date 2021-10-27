İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul servislerine yönelik denetim yaptı.

Kadıköy'de yapılan denetim sırasında içinde öğrencilerin bulunduğu servis durdurularak evrak kontrolü yapıldı.

Hostesi de sertifikası da yoktu

Yapılan incelemede serviste hostes olmadığı tespit edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresi de olmayan servis aracı 60 gün trafikten menedilerek bağlandı.

Korsan okul servis sürücüsü Murat Toğay'a 6 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.