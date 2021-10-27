Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'de korsan öğrenci servisi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kadıköy'de yapılan denetimlerde korsan öğrenci servisi yakalandı. Hostesi, MEB onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresi olmayan servis, 60 gün trafikten menedilerek bağlandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Kadıköy'de yapılan denetim sırasında içinde öğrencilerin bulunduğu servis durdurularak evrak kontrolü yapıldı.
Hostesi de sertifikası da yoktu
Yapılan incelemede serviste hostes olmadığı tespit edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikası ve okul taşıtı ibaresi de olmayan servis aracı 60 gün trafikten menedilerek bağlandı.
Korsan okul servis sürücüsü Murat Toğay'a 6 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.
Etiketler: İstanbul Servis Aracı
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