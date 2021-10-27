Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından saklandığı ormanlık alanda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli hırsızlık suçlarından 19 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan G.B'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
JASAT ve Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, firari hükümlünün merkez Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, G.B'yi saklandığı ormanlık alanda gözaltına aldı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık
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