Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta'da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polisin durdurduğu bir araçtan 3 ruhsatsız tüfek ile 648 adet fişek ele geçirildi.
Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sanayi sitesi içerisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polisin yaptığı araştırmada araçta 3 adet yarı otomatik ruhsatsız tüfek, 648 adet fişek ve çok sayıda silah aparatı olduğu belirlendi.
Ruhsatsız tüfek, fişek ve silah aparatlarına el konulurken, sürücü Y.Ö., hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Isparta
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