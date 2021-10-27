Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sanayi sitesi içerisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polisin yaptığı araştırmada araçta 3 adet yarı otomatik ruhsatsız tüfek, 648 adet fişek ve çok sayıda silah aparatı olduğu belirlendi.

Ruhsatsız tüfek, fişek ve silah aparatlarına el konulurken, sürücü Y.Ö., hakkında adli işlem başlatıldı.

